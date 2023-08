FC Bayern: Kane schwärmt von Bayern-Star - "Ich bin mir sicher, dass er mir helfen wird"

„Bei Bayern München musst du gewinnen. Wenn du nicht gewinnst, wird es immer große Fragezeichen geben. Ich konnte damit schon meine gesamte Karriere umgehen, bei Tottenham oder der englischen Nationalmannschaft“, sagte der 100-Millionen-Einkauf bei Sky . „Ich will besser werden, will meine Teamkollegen besser machen. Ich will mich nicht allzu viel mit den Medien beschäftigen.“

Kane startet am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) mit den Bayern bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison. „Du willst immer gut in die Saison starten. Auswärts zu starten, ist natürlich nicht so einfach. Aber mit einem Sieg können wir viel Selbstvertrauen tanken“, betonte er nach der jüngsten Supercup-Pleite der Münchner gegen Leipzig (0:3).