Mit Kolo Muani: Frankfurt verzweifelt gegen Nottingham

Dabei vergab die Mannschaft des neuen Trainers Dino Toppmöller einige gute Möglichkeiten. Die größte Chance zur Führung hatte ausgerechnet Top-Stürmer Randal Kolo Muani auf dem Fuß. Der begehrte Franzose, der die Hessen nach nur einer Saison verlassen könnte , scheiterte in der 56. Minute freistehend am Keeper der Gäste.

Trotz der jüngsten Spekulationen um den Angreifer stand dieser in der Startelf von Toppmöller, der seine vermeintlich beste Elf ins Rennen schickte. Nach 65 Minuten wechselte der Eintracht-Coach dann munter durch.

Frankfurt im Glück: Nottingham-Treffer abgepfiffen

Am kommenden Samstag steht für die Hessen das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Die Eintracht gastiert in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig.