Füllkrug zum BVB! Wie Flick über den Transfer-Hammer denkt - "Kann Verein natürlich helfen“

Bei SPORT1 reagierte bereits auch Hansi Flick auf den anstehenden Wechsel. Der Bundestrainer sagte am Rande der Kader-Bekanntgabe für die beiden anstehenden Länderspiele des DFB-Teams gegen Japan und Frankreich: „Ich höre immer zu, wenn die Spieler mich anrufen. Ich stelle auch mal Fragen: Was sind die Vorteile? Was versprichst du dir dadurch?“