Fußball-Transfermarkt: Wechsel? Nächstes Indiz bei Bayern-Talenten

Die beiden Youngster fehlten am Dienstag im Kader der zweiten Mannschaft des FC Bayern beim Regionalliga-Spiel bei DJk Vilzing, was womöglich auf ein Leihgeschäft der beiden Spieler hindeutet. Wanner stand noch beim letzten Bayern-II-Spiel im Kader, beide Eigengewächse sogar beim vorletzten Pflichtspiel. Das Transferfenster in Deutschland schließt am Freitag, den 1. September um 18:00 Uhr.