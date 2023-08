"Geld hast du eh schon genug" - BVB-Routinier Hummels über Saudi-Boom, Kane, Can und Youngster

Mit Blick vor allem auf die in der Öffentlichkeit kaum noch vermittelbaren Mega-Einkommen in der Wüste meinte der Routinier von Borussia Dortmund im Podcast Copa TS : „Die Jungs haben verschiedene Lebensstile, Backgrounds. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen, ob das Gehalt die Priorität Nummer eins ist.“

Hummels fügte vielsagend an, ohne dabei Namen zu nennen: „Aber es gab eine Handvoll Wechsel, bei denen ich mir dachte: Vielleicht wäre die sportliche Ambition doch das, was du an Nummer eins stellen solltest. Geld hast du eh schon genug.“