Haller will Meister werden: "Dortmund gehört an die Spitze"

Borussia Dortmunds Stürmerstar Sébastien Haller hat sich klar zum Saisonziel Bundesliga-Meisterschaft bekannt. „Das Ziel ist, besser abzuschließen als in der vergangenen Saison. Wir kämpfen darum, an der Spitze zu stehen. Dortmund gehört an die Spitze“, sagte der ivorische Nationalspieler am Montag am Rande einer Gala der Sport Bild in Hamburg.