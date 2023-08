Malen sorgt für Erlösung! BVB-Glückssieg zum Auftakt gegen Köln

Borussia Dortmund ist 84 Tage nach dem fürchterlich bitteren Saisonende mit einem Arbeitssieg in seine nächste Titeljagd gestartet. Der Vize-Meister bekam den konzentriert verteidigenden 1. FC Köln am Samstagabend erst spät geknackt - beim hart erkämpften 1:0 (0:0) sicherte Donyell Malen (88.) trotz einer enttäuschenden Leistung die ersten drei Punkte.

Der Niederländer hätte eigentlich schon gar nicht mehr auf dem Platz sein sollen, da Trainer Edin Terzic in der 84. Minute Jamie Bynoe-Gittens für Malen bringen wollte, doch Terzic musste kurzfristig umdisponieren und wechselte stattdessen Thorgan Hazard für den angeschlagenen Julian Ryerson ein.

„Solche Geschichten schreibt halt auch der Fußball“, freute sich Terzic bei Sky über die glücklichen Umstände. „Der draufgeblieben ist, macht am Ende das Siegtor und Jamie wird dann hoffentlich nächste Woche für uns zaubern.“

„Wir haben gemerkt, dass wir noch nicht bei 100 Prozent sind“, sagte BVB-Kapitän Emre Can, „wir haben kein gutes Spiel gemacht, wir müssen uns steigern. Aber am Ende zählen die drei Punkte.“ Es habe „Spielrhythmus“ und „Energie“ gefehlt.

Auch Terzic war alles andere als glücklich über die biedere Darbietung: „Es war heute nicht viel dabei, das uns gefallen hat. Es hat uns gefallen, dass wir das Spiel gewonnen haben. Die drei Punkte nehmen wir so mit. Es hat uns auch gefallen, dass wir nach Standardsituationen in der Offensive gefährlich waren, aber man muss sagen, dass es heute keine gute Leistung von uns war.“

Malen erlöst den BVB

Bloß nicht „hinterherzuhecheln“, hatte Terzic seiner Mannschaft eindringlich aufgetragen. Der Meistertitel 2023 wurde seiner Meinung nach nicht am dramatischen 27. Mai verspielt, sondern in der Anfangsphase der vergangenen Saison mit vier Niederlagen in den ersten zehn Spielen.