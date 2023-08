Harry-Kane-Poker beendet: FC-Bayern-Bosse loben sich für "Hartnäckigkeit und Biss"

„Herzlich willkommen in München, Harry Kane! Wir freuen uns sehr über diesen hochkarätigen Neuzugang. Der Transfer erforderte Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer - ein großes Kompliment an alle Beteiligten des FC Bayern bei diesen Verhandlungen mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen an der Spitze“, wird Bayerns Präsident Herbert Hainer in der offiziellen Mitteilung zitiert: „Harry Kane wird nicht nur den FC Bayern verstärken, sondern auch der gesamten Bundesliga gut zu Gesicht stehen.“