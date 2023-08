Kane wegen Lederhose überrascht

Durch seinen Wechsel von Tottenham zum FC Bayern spielt Harry Kane bekanntlich erstmals nicht in seinem Heimatland. Als „Teil der Reise und der Erfahrung“ in München sieht der 30-Jährige daher auch Kultur. In einem Interview mit ESPN bekam der Angreifer nun schon einen kleinen Crashkurs über die Gepflogenheiten in München von Journalist Archie Rhind-Tutt.