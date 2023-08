Kommt es zu einer Füllkrug-Überraschung?

Anderthalb Wochen vor dem Deadline-Day herrscht in Frankfurt rund um die Personalie Randal Kolo Muani noch immer Unsicherheit. Wie SPORT1 bereits berichtete, erzielte der Angreifer bereits eine Einigung mit Paris Saint-Germain . Demnach geht es lediglich noch um die Ablösemodalitäten zwischen den Vereinen.

Dementsprechend rücken nun die weiteren Angreifer auf dieser Liste, zu der weiterhin Hugo Ekitiké von Paris Saint-Germain zählt, in den Mittelpunkt. Die Bild bringt überraschendd einen Nationalspieler ins Spiel: Niclas Füllkrug! Nach SPORT1 -Informationen ist der 30-Jährige, der als Torschützenkönig sicherlich eine denkbare Option ist, aber aktuell kein konkretes Thema bei der SGE.

Aus Füllkrugs Sicht wäre die Eintracht aber eine naheliegende Option: Der gebürtige Hannoveraner priorisiert wohl einen Wechsel innerhalb der Bundesliga. Er will die EM nicht aufs Spiel setzen - und das könnte passieren, wenn er ins Ausland, in eine fremde Liga, geht.

Zuletzt wurde auch der AC Mailand als Füllkrug-Ziel gehandelt. „Zu Gerüchten möchte ich mich heute Abend gar nicht äußern“, sagte der Angreifer am Montag am Rande der Sport-Bild-Awards: „Dabei belasse ich es.“

Füllkrug und Werder grundsätzlich einig

Keine Deadline bei Füllkrug

Dabei wird keine Deadline gesetzt - das Füllkrug-Thema und die entsprechenden Nachfragen setzen sich also im Worst Case noch bis zum 1. September fort. Auch ein Transfer am Deadline Day ist möglich - ebenso wie eine Vertragsverlängerung danach.

„Wir arbeiten an allen Dingen gemeinsam. Wir haben mit Werder einen sehr guten Austausch. Auch ich persönlich, nicht nur über meine Agentur“, erklärte Füllkrug: „Das ist alles professionell. Wir verfolgen gemeinsame Ziele - und das ist das Wichtigste. Wir kommunizieren alles miteinander, in alle Richtungen.“

2019 kehrte Füllkrug zu seinem Jugendklub zurück und erlebte seitdem Höhen und Tief an der Weser. 2021 stieg er mit Werder ab und feierte ein Jahr später schon wieder die Rückkehr ins Oberhaus. Im Vorjahr knackte der Stürmer dann auch seinen persönlichen Bundesligarekord mit 16 Treffer - zuvor hatte er lediglich in der Spielzeit 2017/18 für Hannover in der Bundesliga zweistellig getroffen (14).