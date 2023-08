Füllkrug von Reporter-Fragen nach Bayern-Spiel genervt

Wenig später stand der Nationalspieler dann am Mikrofon bei Sat.1 und musste sich der gleichen Frage stellen. Schon als er ahnte, in welche Richtung der Reporter wollte, sank die Laune des Stürmers merklich.

Füllkrug verweigert Werder-Bekenntnis

Sturz in den Innenraum: Leverkusen-Fan erleidet Platzwunde

Acht-Tore-Spektakel in Augsburg!

In den Katakomben stand Füllkrug dann SPORT1 zunächst zum Spiel Rede und Antwort - und erwiderte auf die Frage zu seiner Zukunft ebenso, dass es „uninteressant“ sei und beendete das Interview.

Auf die Frage zu den dürftigen Abwehraktionen der Bremer vor den Gegentreffern zum 0:1 und zum 0:3 antworte der DFB-Stürmer zuvor: „Das ist nicht meine Aufgabe, das zu analysieren.“ Nach dem überraschenden Pokal-Aus letzte Woche gegen Drittligist Viktoria Köln hatte er im Anschluss an das Spiel die Abwehrleistung seiner Kollegen kritisiert und wurde dafür von Profichef Clemens Fritz ermahnt .

Füllkrugs Vertragsverlängerung lässt auf sich warten

Füllkrugs Vertrag an der Weser läuft noch bis 2025. In der vergangenen Saison hatte er sich als bester Torjäger der Bundesliga und mit starken Auftritten im DFB-Trikot in den Fokus der Topklubs gespielt.