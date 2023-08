Kuriose Anekdote zu de Gea und Neuer - kreuzen sich ihre Wege bei Bayern?

Seit seinem Skiunfall im vergangenen Dezember befindet sich Bayern -Keeper Manuel Neuer in der Rehabilitation. Zum Bundesligastart am kommenden Freitag wird er nicht fit, inzwischen steht sogar hinter der gesamten Hinrunde ein Fragezeichen.

Die Münchner suchen in diesem Zuge dringend nach einem Keeper, so klafft nach dem Abgang von Yann Sommer bei den Torhütern des Rekordmeisters eine Lücke. Nachdem sich inzwischen einige namhafte Optionen zerschlagen haben, so unterschrieb Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga beispielsweise lieber bei Real Madrid, ist laut SPORT1-Informationen David de Gea in das Blickfeld gerückt.