Logan Paul und der FC Bayern: Ein kontroverser neuer Partner für den Fußball-Rekordmeister

FC Bayern und Logan Paul mit Deal in beiderseitigem Nutzen

Paul will sein Produkt, das unter anderem in Konkurrenz zu dem in Leipzig beworbenen Red Bull steht, auf dem deutschsprachigen Markt bekannter machen. Der FC Bayern nimmt im Gegenzug die Aufmerksamkeit der großen Fanbase Pauls dankbar an.

„Der FC Bayern freut sich, mit Prime zusammenzuarbeiten und das Unternehmen auf den deutschen Markt zu bringen“, wird Marketing-Vorstand Andreas Jung in der offiziellen Mitteilung zitiert, für die sich Paul und KSI mit Bayern-Trikot in der Allianz Arena ablichten ließen: „Diese Partnerschaft mit einer jungen, dynamischen Marke bestätigt unser globales Wachstum und soll ein neues Publikum für den FC Bayern erreichen.“

Paul-Brüder haben auch viele Kritiker

Logan Pauls Drink ist in den USA ein großes Politikum

Kern der Kritik: Eine Dose Prime beinhaltet 200 Milligramm Koffein - in etwa doppelt so viel wie eine Dose Red Bull und sechsmal so viel wie eine Coca Cola. Auch in anderen Ländern wie England und Australien gibt es deshalb Diskussionen und teils lokale Verbote in Schulen.