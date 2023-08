Jake Paul vs. Nate Diaz: YouTube-Boxer besiegt nächste UFC-Legende

Klare Angelegenheit: Jake Paul hat auch die UFC-Legende Nate Diaz in die Schranken gewiesen. Der Youtuber und Schauspieler gewann seinen achten Boxkampf gegen Nate Diaz in der Nacht auf Sonntag einstimmig nach Punkten.

Paul, der auch schon MMA-Star Anderson Silva besiegt hatte , schickte den früheren Rivalen von Conor McGregor in der fünften Runde auf die Bretter und war der klar bessere Fighter über die vereinbarten zehn Runden.

Der 26-Jährige steht damit nun bei sieben Siegen - seine einzige Niederlage hatte er in seinem letzten Kampf gegen Tommy Fury kassiert. Fury war Pauls einziger Gegner, der aus dem Boxen und nicht aus einer anderen Kampfsportart stammte.

Jake Paul hat sich in den vergangenen Jahren ein erfolgreiches und speziell bei seinen jungen Fans vielbeachtetes Geschäftsmodell um seine showlastigen Fights aufgebaut. Auch Bruder Logan hat sich ein Kampfsport ein neues Standbein aufgebaut: In der Nacht zum Sonntag war er Teil der WWE-Megashow SummerSlam und besiegte in einem spektakulären Eröffnungskampf Highflyer Ricochet.