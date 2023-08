Ortega zum FC Bayern? Guardiola reagiert: "Es tut mir leid, aber ..."

Pep Guardiola reagierte jedoch bereits abweisend. „Es tut mir leid, aber wir wollen ihn noch lange bei uns haben“, sagte der City-Teamchef am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem UEFA-Supercup.

Ortegas Vertrag in Manchester läuft noch bis 2025, sein Marktwert wird auf neun Millionen Euro beziffert. Beim Champions-League-Sieger ist Ortega hinter Stammkeeper Ederson die Nummer zwei, aber regelmäßig in Pokalspielen im Einsatz.

„Ja, es kommt immer auf drei Parteien an, aber wir müssten innerhalb von zwei Wochen einen Ersatz finden“, sagte Guardiola: „Wir wollen ihn nicht verkaufen und auch nicht verleihen.“

Bayern denkt über de Gea nach

Beim FC Bayern, der am Freitag (ab 20.30 Uhr im Liveticker) in Bremen in die neue Saison startet, wäre Ortega bis zur Rückkehr des nach wie vor nicht fitten Kapitäns Manuel Neuer die Nummer eins.