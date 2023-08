Torhütersuche: Bayern-Kandidat Rulli schwer verletzt - kommt jetzt Bono?

Der FC Bayern will unbedingt noch einen neuen Torhüter verpflichten, doch der Kandidatenkreis wird immer kleiner. Wie Bayern-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen am Sonntag bei der Präsentation des neuen Stürmerstars Harry Kane bestätigte, wird Kepa Arrizabalaga nicht nach München wechseln.

„Mit Kepa hätten wir einen Torwart heute oder morgen präsentieren wollen, wenn er sich als Spanier nicht für Real Madrid entschieden hätte“, erklärte Dreesen. Doch damit nicht genug, denn offenbar fällt nun ein weiterer Anwärter weg. Gerónimo Rulli hat sich am Samstag am ersten Spieltag der Eredivisie beim 4:1-Erfolg von Ajax Amsterdam gegen Heracles Almelo wohl schwer an der Schulter verletzt.