Neue Nummer! Bayern-Star beerbt Publikumsliebling

Konrad Laimer hat sich beim FC Bayern eine neue Trikotnummer ausgesucht. Der Neuzugang des deutschen Rekordmeisters wird künftig mit der 27 auflaufen, nachdem er bei seiner Ankunft in München zunächst die 24 gewählt hatte.

Möglich macht den Wechsel der Abgang von Yann Sommer, der bis zu seinem Transfer zu Inter Mailand Laimers favorisierte Nummer auf dem Rücken hatte. „Die 27 hatte ich bereits in Salzburg und in Leipzig. Dazu kommt, dass ich am 27. Mai Geburtstag habe“, sagte der Mittelfeldspieler in einer Mitteilung des FCB.

Laimer beerbt damit nicht nur Sommer, sondern auch einen prominenten Landsmann. Für über zehn Jahre hatte Publikumsliebling David Alaba mit derselben Nummer gespielt. „Ich werde die 27 in Ehren halten, es sind große Fußstapfen. Ich bin happy, dass ich diese Nummer habe“, meinte Laimer.

Laimer spielt sich in Bayerns Startelf

In seinen ersten Wochen in München hat sich der 26-Jährige in den Vordergrund gespielt. Laimer bekam in den Vorbereitungsspielen auf der Position neben Kapitän Joshua Kimmich meist den Vorzug vor Leon Goretzka und Ryan Gravenberch.