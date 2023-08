Yann Sommer: Darum verlasse ich den FC Bayern

„Das ist ein großer Klub in Italien und in der Welt, hat viel Tradition - und es ist eine neue Herausforderung für mich in meiner Karriere“, sagte der 34-Jährige. Erst im Januar verließ er Borussia Mönchengladbach nach fast zehn Jahren, nachdem sich Bayern-Keeper Manuel Neuer bei einem Ski-Unfall verletzt hatte.

FC Bayern bedankt sich bei Sommer

Sommer stand in 291 Bundesliga-Spielen für Bayern und Gladbach, 71 Spielen in der Schweizer Liga für den FC Basel und in 38 Champions-League-Spielen auf dem Platz. Nachdem er bisher nur in seinem Heimatland und Deutschland aktiv war, freue er sich jetzt „auf die neuen Herausforderungen gegen die neuen Gegner“ und auf „die neuen Stürmer“.