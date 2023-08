Bundesliga: Leipzigs Rekordtransfer in Torlaune - Union begeistert gegen Bergamo

RB Leipzigs Rekordtransfer Lois Openda präsentiert sich vor dem Saisonauftakt in Torlaune. Der 23-jährige Belgier, der beim DFB-Pokalsieger den zum FC Chelsea abgewanderten Christopher Nkunku ersetzen soll, traf bei der erfolgreichen 3:0 (2:0)-Generalprobe gegen den spanischen Erstligisten UD Las Palmas doppelt (24., 34.). Neuzugang Benjamin Sesko (57.) legte nach der Pause nach.

Union Berlin ist ebenfalls in guter Form und gewann seine Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel gegen den italienischen Top-Klub Atalanta Bergamo mit 4:1.

Im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei brachten Aissa Laidouni (8.), Kevin Behrens (25.) und Chelsea-Leihgabe David Fofana (28.) die Berliner schon in der ersten Halbzeit komfortabel in Führung. Fofana (51.) legte nach dem Seitenwechsel nach.