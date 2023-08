Overath sieht Bundesliga-Gründung als Glücksfall an

Für den 1974er-Weltmeister Wolfgang Overath war die Gründung der Bundesliga ein Glücksfall für den bundesdeutschen Fußball. „Erst die Bundesliga hat den Fußball in unserem Land so in den Mittelpunkt gerückt. Ihre Gründung war der entscheidende Schritt auf diesem guten Weg. Denn die Begeisterung für die Bundesliga ist bis heute unverändert riesig“, sagte der 79-Jährige, der Ende September sein 80. Lebensjahr vollendet, im Interview mit dem Magazin der Deutschen Fußball Liga (DFL).