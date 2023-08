Poker eröffnet! Kolo Muanis Berater drängt auf einen Wechsel - wie wild wird es für Eintracht?

Es gibt Berater in der Fußball-Branche, denen eilt ein durchaus zweifelhafter Ruf voraus. Die einen nennen ihr Verhalten gewieft, gewitzt und abgezockt, die anderen kritisieren es als egoistisch und einzig monetär getrieben. Moussa Sissoko hat spätestens seit dem Sommer 2017 das Image, für einen Transfer seines Mandanten tatsächlich alle Hebel in Bewegung zu setzen - ohne Tabus.

Seit Freitagnachmittag brodelt die Gerüchteküche

Der Poker um Kolo Muani hat begonnen

Keine 24 Stunden später berichtete Sky von einer Einigung zwischen dem Eintracht-Superstar und Paris Saint-Germain. Dies dementierte wiederum RMC Sports . Wie hoch der Wahrheitsgehalt ist? Aktuell nicht seriös verifizierbar! Fest steht seitdem allerdings, dass urplötzlich mächtig Bewegung in die Causa Kolo Muani gekommen ist. Und es steht ein ganz entscheidender Satz im Bericht von Sky : Die von Eintracht geforderte Ablöse in 100 Millionen Euro sei zu hoch. Es sind genau diese Karten, die nun gespielt werden.

Der Poker hat somit begonnen! Nach Abpfiff des Testspiels gegen Nottingham Forest trat Krösche am Samstagabend vor die Medien. Und erstmals gab es kein Dementi des Eintracht-Machers. Man habe überhaupt nicht im Sinn, den Angreifer nach nur einem Jahr zu verkaufen. Doch Fragen danach, ob Kolo Muani seinen Wechselwunsch tatsächlich hinterlegt habe, konnte Krösche diesmal nicht klar verneinen. Er verwies auf die „Spekulationen, die am Ende einer Transferperiode immer wilder“ werden.

Viel Geld im Spiel: Deshalb pusht Sissoko

Alle Parteien wollen schnelle Klarheit, schließlich hilft ein langes Tauziehen niemandem. Bei Teams der Marke PSG könnte Kolo Muani sein Gehalt vervielfachen, da geht es um Fünf-Jahres-Verträge, die ein Gesamtvolumen von 40 bis 50 Millionen Euro haben. Sein Entdecker Ben Manga sagte bereits im Mai bei SPORT1 : „Als Fußballer hast du nicht so viel Zeit in deiner Karriere. Der Vertrag, den er bei einem Wechsel unterschreiben kann, ist der seines Lebens.“

Wird Kolo Muani in den Streik getrieben?

Treibt Sissoko somit seinen nächsten Mandanten zu einem Streik? Krösche glaubt nicht an ein solches Szenario: „Er ist ein guter, hochintelligenter Junge. Randal ist bescheiden und dankbar, was wir als Klub geleistet haben. Das wird bei ihm niemals passieren und dafür gibt es auch keinen Grund.“ Grundsätzlich lässt sich diese Einschätzung nicht leugnen. Die Familie von Kolo Muani weiß genau, wie wichtig dieser ablösefreie Schritt aus Nantes zu den Hessen für dessen Entwicklung war.

Eintracht steckt im Kolo-Muani-Dilemma

Und doch steckt Frankfurt im Kolo-Muani-Dilemma, wie SPORT1 bereits am 14. Juli beschrieben hat. Was passiert, wenn Sissoko doch erreicht, dass der Angreifer seinen Marktwert etwas drückt, indem er nicht beim Training erscheint? Oder die lange so gute Laune peu à peu etwas schlechter wird? Man erinnere sich an den August 2021, als der damalige Musterprofi und Publikumsliebling Filip Kostic plötzlich nicht mehr bereit war, zu einem Auswärtsspiel nach Bielefeld mitzureisen. Nahe Beobachter des Vereins hätten dies nie vom Serben erwartet.