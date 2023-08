Selbst beim Training nur Zuschauer! Der gefallene Eintracht-Held

Toppmöller mit eindeutiger Ansage in Richtung Borré

Was für ein tiefer Fall der südamerikanischen Frohnatur! Toppmöllers Worte auf SPORT1 -Nachfrage waren klar und deutlich: „Rafael ist bei uns normal integriert. Aber wenn wir elf gegen elf spielen, dann kann ich das nur mit 20 Feldspielern machen. Da kann nicht jeder mitspielen.“ Es tue ihm leid, aber der Kader sei im Moment eben sehr groß.

Im Mai 2022 noch Europa-League-Held der Eintracht

Der Angreifer erlebte nämlich schon glanzvollere Zeiten bei der Eintracht. Im Frühjahr 2022 nannte ihn SPORT1 den einsamen SGE-Kämpfer. Am 18. Mai 2022 war Borré dann der große Held der Hessen. In der historischen Nacht von Sevilla erzielte der Kolumbianer gegen die Glasgow Rangers erst den Ausgleich und verwandelte später spektakulär den letzten Elfmeter.

Die guten Zeiten sind jedoch schon länger vorbei. Bereits die vergangene Saison lief nicht mehr nach Plan. Der Mann aus Baranquilla traf in 47 Pflichtspielen nur noch dreimal, er kam an Sensations-Neuzugang und Senkrechtstarter Randal Kolo Muani nicht vorbei. Und er konnte auch seine Chance nicht nutzen, als Jesper Lindström wochenlang fehlte.

Borré kämpfte und ackerte bei seinen Einsätzen zwar, er gab sich nie auf. Wirklich überzeugende Leistungen lieferte der 27-Jährige allerdings zu selten. Bei aller Mentalität war das in Summe zu wenig.

Borré wollte ein „wichtiger Teil des Projekts sein“

Sein Anspruch an sich und seine Rolle ist insgesamt ein höher. Nach dem Sieg von Kolumbien im Länderspiel gegen Deutschland sagte Borré kurz vor Beginn des Sommerurlaubs bei SPORT1: „Ich will mehr spielen. Ich möchte mehr teilen. Ich will ein wichtiger Teil des Projekts sein.“