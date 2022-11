Eintracht: Borré unzufrieden - So viel Ablöse fordert Frankfurt

Von dieser Euphorie ist ein halbes Jahr später nichts mehr zu spüren. Aus dem Immer-Spieler der Vorsaison ist ein Bankdrücker geworden. Trainer Oliver Glasner hat sein 3-4-3-System und mit Randal Kolo Muani seinen Stoßstürmer gefunden. Borré stand in der Bundesliga erst viermal in der Startelf, in der Champions League noch gar nicht. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)