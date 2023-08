"Sind keine Altruisten": Bayern-Boss rechtfertigt Deal mit Ruanda

Es sind überraschende Worte, die Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen am Mittwoch wählte, um die umstrittene Partnerschaft des Rekordmeisters mit Ruanda zu rechtfertigen.

„Wir sind keine Altruisten, die in die Welt hinausgehen und nur Gutes tun. Natürlich hat es immer auch mit einem Nutzen für uns zu tun“, gestand der 55-Jährige auf der Pressekonferenz, die eigentlich zur Vorstellung von Bayerns neuem Sportdirektor Christoph Freund dienen sollte.

Dreesen: Ruanda-Deal „Teil unserer Internationalisierungsstrategie“

Die Kritik an der Partnerschaft hätten die Bayern vernommen, sagte Dreesen, um sich dann zu rechtfertigen: „Wir haben uns sehr intensiv mit Ruanda beschäftigt. Es gibt nach wie vor große Armut.“ Aber es gebe dort weniger Menschen, die unter der Armutsgrenze lebten, als in anderen Ländern in Afrika und es werde daran gearbeitet, wirtschaftlichen Wohlstand zu entwickeln.