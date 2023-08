FC Bayern: Vorstellung des neuen Bayern-Machers | FCB-PK mit Sportdirektor Christoph Freund

Eigentlich wollten die Bayern am Mittwochvormittag nur ihren neuen Sportdirektor Christoph Freund offiziell vorstellen. Doch bei der Pressekonferenz verrät Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen auch, dass der Abgang von Benjamin Pavard praktisch eine beschlossene Sache ist.

Christoph Freund sprach über seine Ziele mit dem FC Bayern, wo er zum 1. September das Amt des Sportdirektors beim übernehmen wird. Der Österreicher tritt damit in die Fußstapfen von Hasan Salihamidzic, der zum Ende der vergangenen Saison als Sportvorstand entlassen wurde.

Freund war bis dato in gleicher Funktion beim FC Red Bull Salzburg tätig. Der 46-Jährige gilt als überragender Kaderplaner und Entdecker von hochkarätigen Nachwuchsspielern.

Am Mittwochvormittag wurde Freund ganz offiziell bei den Bayern vorgestellt. Wie verlief sein Wechsel zum Rekordmeister und welche Ziele verfolgt er bei den Bayern? SPORT1 zeigt die PK zum Nachlesen im Ticker.

+++ Freund über die Champions-League-Auslosung +++

Salzburg muss nicht unbedingt sein, ich war schon so oft im Stadion. Vielleicht dann im Viertelfinale, das wäre schöner.

+++ Freund über Vereinbarung mit Salzburg und seinen Lebensmittelpunkt +++

Es gibt kein Gentlemen‘s Agreement, wir haben aber ein super Verhältnis zwischen den handelnden Personen in den Vereinen.

Meine Familie bleibt in Salzburg, es ist ja nicht ganz aus der Welt. Aber ich habe mir schon eine Wohnung gesucht, wo ich Anfang September schon einziehen kann. Ich will mich hier wohlfühlen, ich will Münchner werden. Ich will den Verein inhalieren und dafür brauche ich die Zeit. Und meine Familie kann ja immer wieder mal rauskommen.

+++ Dreesen zu Ruanda-Kritik +++

Wir haben eine Partnerschaft begonnen mit Ruanda. Wir haben das nicht versteckt, sondern auf dem Rasen kundgetan. Wir sind da ganz offensiv damit umgegangen. Einer der Beweggründe ist, dass wir Afrika als Kontinent der Chancen sehen. Insofern ist der Gang auf den Kontinent Teil unserer Internationalisierungsstrategie. Wir wollen den Jugendfußball fördern und auch Talente für uns gewinnen. Die Kritik haben wir vernommen. Wir haben uns sehr intensiv mit Ruanda beschäftigt. Es gibt nach wie vor große Armut. Es wird aber auch daran gearbeitet, wirtschaftlichen Wohlstand zu entwickeln. Die Bundesrepublik pflegt seit über 60 Jahren Partnerschaften in Ruanda. Es gibt diverse EU-Projekte in Ruanda. Wir sind jetzt auch keine Altruisten, die in die Welt hinausgehen und nur Gutes tun. Natürlich hat es immer auch mit einem Nutzen für uns zu tun. Wir wollen Entwicklungsarbeit leisten, über den Fußball, aber auch über den Tourismus. Insofern glauben wir, dass wir einen Beitrag leisten können.

+++ Freund über die Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel +++

Thomas Tuchel hat ja gesagt, wir kennen uns nicht. Mittlerweile kennen wir uns. Wir haben uns einige Male ausgetauscht. Der Austausch ist extrem gut, extrem positiv. Er ist für mich einer der besten Trainer der Welt, er hat viel erreicht. Der Austausch soll sehr sehr eng sein. Das ist mir extrem wichtig, dass man ein gutes Vertrauensverhältnis hat.

+++ Dreesen über Marco Neppe +++

Marco und ich haben in den letzten Monaten sehr eng zusammengearbeitet. Wir waren viel gemeinsam unterwegs. Das ändert sich jetzt ein Stück weit mit dem Start von Christoph Freund am 1. September. Marco wird als Technischer Direktor auch weiterhin in die Kaderplanung mit einbezogen, die Fäden laufen dann bei Christoph Freund zusammen und trägt am Ende des Tages als Sportdirektor die Verantwortung. Mir ist wichtig, dass wir als Team arbeiten und ich habe ein sehr positives Gefühl für den Start.

+++ Freund darüber, ob er auf der Bank sitzen wird +++

Ob ich auf der Bank oder der Tribüne sitzen werde, werde ich mit Thomas Tuchel besprechen in den kommenden Tagen.

+++ Dreesen zum Pavard-Transfer +++

Benjamin Pavard ist gestern Abend nach Mailand geflogen ist. Heute steht der Medizincheck an. Wenn der erfolgreich ist, werden wir ihn abgeben. Er hat bei uns vier wunderbare Jahre gehabt, sicherlich als Höhepunkt mit dem Sechs-Titel-Jahr. Ich werde ansonsten keine Namen kommentieren, das Transferfenster hat noch zwei Tage offen. Wir sind dran.

+++ Freund zu künftigen Top-Transfers +++

Wichtig ist, dass wir unsere Ziele erreichen, wirtschaftlich und sportlich. Es ist wichtig Top-Talente zu entwickeln und nicht nur teure Stars zu kaufen. Aber ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Wir wollen den einen oder anderen aus dem Campus durchführen. Wichtig ist der Mix aus beidem zusammen, damit wir eine richtig gute Mannschaft auf dem Platz zusammen haben.

+++ Freund über seine Karriere-Ambitionen beim Rekordmeister +++

Mein Vertrag läuft bis 2027. Ich konzentriere mich auf die Aufgabe, auf den Inhalt. Ich habe keinen klassischen Karriereplan. Das Wichtigste ist, dass man gute Arbeit leistet und wir gemeinsam erfolgreich sind, alles andere kommt von allein.

+++ Freund über seinen Aufgabenbereich bei den Bayern +++

Mein Aufgabengebiet beinhaltet die Mannschaft, den Staff und den Austausch mit dem Campus. Die Kommunikation im Verein ist immer ganz ganz wichtig. Da müssen wir alle zusammen Strategien entwickeln, wie wir eigene Talente an die erste Mannschaft heranführen und noch besser werden können. Ich möchte ein Ansprechpartner für alle sein im Verein. Ich möchte unterstützen, wo es nur geht. Es ist sehr schön, solche Persönlichkeiten wie Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß mit viel Erfahrung im Verein an der Seite zu haben. Ich soll das Tagesgeschäft umsetzen, aber natürlich wird es immer wieder einen Austausch geben.

+++ Dreesen über den Transfer von RB Salzburg +++

Wir hatten gute Gespräche mit Christoph. Auch Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß waren früh involviert und in der Tat haben wir früh eine Einigung gefunden. Auf die Frage einer Vereinbarung mit Salzburg: Wir geben ja nie en détail über unsere Transfers Auskunft, auch nicht bei Sportdirektoren. Ich glaube, wir haben aber eine gute Übereinkunft gefunden. Für Salzburg war es sicherlich keine einfache Entscheidung. Christoph hatte noch Vertrag bis 2026. Wir haben freundschaftliche Beziehungen mit Salzburg.

+++ Freund über den aktuellen Transferzeitraum +++

Es war ein spezielles Transferfenster, weil ich schon wusste, dass ich zum 1. September starte. Aber ich war noch total fokussiert auf Salzburg. Wir haben noch viel umgesetzt, sogar einen Trainerwechsel vollzogen. Mir war wichtig, dass ich Salzburg mit einem guten Gefühl verlasse. Ich glaube, das ist gelungen. Natürlich habe ich immer auch ein bisschen nach München geschielt, was dort passiert. Klar, es gab auch immer wieder einen Austausch. Sie haben das gut gemacht. Aber ich hatte in Salzburg noch viel zu tun.

+++ Dreesen über die Erwartungen an Freund +++

Wir haben eine ganze Weile warten müssen auf Christoph Freund. Christoph hat einen exzellenten Ruf in der Branche. Sein Arbeitsethos ist ausgezeichnet. Christoph hat in Salzburg ausgezeichnete Arbeit geleistet und viele Titel gewonnen. Nicht umsonst hinterlässt er in Salzburg mit sechs Spielen und sechs Siegen ein bestelltes Haus. Mit seinem hervorragenden Branchenwissen und intensiver Scoutingarbeit bei unserer Kaderplanung, erhoffen wir uns weiter ein gutes Auge, das er über die vielen Jahre hatte, im Rahmen der Talententwicklung und des Talentscoutings.

+++ Freund über seinen Wechsel zu den Bayern +++

Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich hatte sehr schöne 17 Jahre bei Red Bull Salzburg. Ich hatte nicht im Sinn, einen Wechsel zu machen. Dann aber kam die Anfrage des FC Bayern. Der FC Bayern ist für mich ein besonderer Verein. Der Der Club steht für Werte, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Es ist eine große Ehre und ein absoluter Traum für mich, jetzt für diesen Verein arbeiten zu dürfen. Der FCB ist der beste Club im deutschsprachigen Raum.

+++ Bayern stellt Christoph Freund vor +++