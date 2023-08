"Tel wird von Kane profitieren": Effenberg und Borowski schwärmen von Bayern-Neuzugang

„Tel wird von Harry Kane profitieren. Zu meiner Zeit war das Roque Santa Cruz, der so viel von Giovane Elber gelernt hat. Wenn du Fragen hast, dann geh‘ zu Harry Kane, einem der besten Stürmer der Welt. Da profitieren alle drumherum“, sagte Effenberg im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1.

Kane stellte sich bereits klar hinter Mathys Tel, nachdem sein Stürmer-Kollege rassistische Anfeindungen nach der Supercup-Niederlage gegen RB Leipzig erhalten hatte: „Wir stehen alle hinter Mathys. Wenn er reden will oder einfach Zeit mit jemanden verbringen will, so bin ich, ist die ganze Mannschaft, der ganze Verein für ihn da“, betonte der Engländer bei Sky.