FC Bayern: "Komplett inakzeptabel" - Harry Kane verteidigt Mathys Tel vehement

„Das ist natürlich absolut inakzeptabel. Mathys ist gerade mal 18 Jahre alt und hat so eine strahlende Zukunft vor sich mit seinem Talent“, stellte Kane im Gespräch mit Sky klar: „Dass diese sogenannten Fans oder Leute so etwas schreiben, ist komplett inakzeptabel.“

Der 30-Jährige machte seine Unterstützung für Tel deutlich: „Wir stehen alle hinter Mathys. Wenn er reden will oder einfach Zeit mit jemanden verbringen will, so bin ich, ist die ganze Mannschaft, der ganze Verein für ihn da.“