Toppmöller-Antwort nach Tuchels Worten: "Öffentlichkeit hat gesehen, …"

Es ist nicht so, dass Thomas Tuchel als Trainer des FC Bayern München permanent den Namen von Vorgänger Julian Nagelsmann in den Mund nimmt.

Tuchel? Eleganter Toppmöller-Konter

Aber zur Erinnerung: Als Nagelsmann entlassen wurde, stand der FC Bayern in der Liga-Tabelle auf Rang zwei und jeweils im Viertelfinale des DFB-Pokals und der Champions League . Nach Niederlagen gegen den SC Freiburg (1:2) und Manchester City (0:3/1:1) war in den Pokalwettbewerben Schluss, erst ein Last-Minute-Treffer von Jamal Musiala sicherte noch die Meisterschaft.

Wie viel Schuld tragen also Nagelsmann und sein Trainerteam? Dino Toppmöller, damaliger Co-Trainer bei den Münchnern, hat im Sommer Eintracht Frankfurt übernommen und am vergangenen Sonntag einen 7:0-Sieg im ersten Pflichtspiel bei Lok Leipzig gefeiert.

„Ich glaube, dass es besser ist, nichts zu sagen“, meinte er zunächst am Rande der Trainingseinheit zu Wochenbeginn. Toppmöller konterte Tuchels Worte dann allerdings elegant: „Die Öffentlichkeit hat gesehen, was möglich war und was am Ende dabei herumgekommen ist.“