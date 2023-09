Torschützenkönig für Dortmund! BVB macht den Füllkrug-Deal fix - die Details

Borussia Dortmund hat den aktuellen Torschützenkönig der Bundesliga verpflichtet. Wie der BVB am Donnerstagabend offiziell bekannt gab, unterschrieb Niclas Füllkrug einen bis 2026 datierten Vertrag.

„Niclas hat über Jahre hinweg seine Torgefahr unter Beweis gestellt und in der vergangenen Saison die Torjägerkanone gewonnen“, sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Mitteilung der Dortmunder zum Deal: „Dank starker Leistungen ist er mit Recht eine wichtige Säule im Sturmzentrum der Nationalmannschaft.“

Füllkrug erklärt seinen Wechsel zum BVB

Füllkrug sei ein „mitspielender Angreifer, sehr kopfballstark, physisch präsent, er überzeugt in Eins-gegen-Eins-Duellen und ist für seinen Gegenspieler im Zweikampf unangenehm. Mit all diesen Fähigkeiten verkörpert er das Profil, das wir gesucht haben“, betonte Kehl weiter.

Bei Instagram wandte er sich anschließend noch einmal an die BVB-Fans. „Morgen um diese Zeit ( im Spiel gegen Heidenheim, d. R. ) sollte die Bude hier brennen“, sagte „Fülle“, der auf dem Rasen im Signal- Iduna Park stand. „Das ist schon richtig stark, ganz besonders. Ich freue mich richtig auf euch, ich glaube, es wird eine gute Zeit. Ich habe da so ein Gefühl.“

Schwerer Schlag für Werder - und Moukoko

„Das ist die Realität, in der wir leben“, sagte Trainer Ole Werner über die Veränderungen in seinem Kader kurz vor Transferschluss: „Diese Situationen muss man managen. Ich habe Lust auf diese Aufgabe.“ Für Werder erzielte Füllkrug in 123 Pflichtspielen 49 Tore und legte 16 weitere auf.