"Ihr gießt Öl ins Feuer": Tuchel reagiert irritiert auf Nachfrage - Goretzka spricht über Sechser-Debatte

So antwortete er vor dem 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg bei DAZN ausführlich auf die Sechser-Frage und erklärte, was denn seine Idealvorstellung wäre: „Idealvorstellung ist heute Josh (Joshua Kimmich, Anm. d. Red.) und Leon (Leon Goretzka), Konni (Konrad Laimer) von der Bank. So ist die Idealvorstellung, das ist das Leben als Trainer. Du spielst mit denen, die du hast. Du pusht sie ans Limit, versuchst dich selbst anzupassen.“