Mega-Heimdebüt für FC Bayern! Doppelter Kane lässt Allianz Arena gegen Augsburg beben

Besser hätte das Bundesliga-Heimdebüt für Harry Kane kaum laufen können!

Der Starstürmer traf beim 3:1 (2:0) des FC Bayern gleich zweimal und hatte somit entscheidenden Anteil am Sieg der Münchner. Dennoch bleibt Union Berlin aufgrund der mehr geschossenen Toren vor den Bayern in der Tabelle.

Die Münchner knackten in der „ewigen“ Tabelle damit als erster Verein in der 60-jährigen Liga-Historie die beeindruckende Marke von 4000 (!) Zählern. Mit nunmehr 4001 Punkten in 1978 Spielen liegt der Rekordmeister imposante 918 Zähler vor Dortmund.

Pavard nicht im Kader - Müller auf der Bank

Beim FC Bayern fehlte der verletzte Jamal Musiala, für den Serge Gnabry in die Startelf rutschte. Thomas Müller musste dagegen erst einmal wieder auf der Bank Platz nehmen.

Zudem stand der abwanderungswillige Benjamin Pavard nicht im Kader. Laut Klubangaben war der Franzose, der mit Inter Mailand einig ist, wegen Rückenproblemen nicht einsatzfähig. Thomas Tuchel fand vor der Partie klare Worte zu dem Transferpoker.

FCA-Trainer Enrico Maaßen schickte die selbe Elf ins Spiel, die zum Ligastart ein turbulentes 4:4 gegen Gladbach erlebt hatte. Angesichts der Defensivleistungen meinte Maaßen deshalb auch mit Blick auf die Bayern: „Da kannst du auch richtig einen auf die Glocke kriegen.“

Doch danach sah es zunächst nicht aus. Die Bayern waren zwar überlegen, aber gegen gut gestaffelte Augsburger wenig gefährlich. Gerade im letzten Drittel fehlte die Präzision, Kane kam zunächst nicht zur Geltung. Es fehlten verwertbare Zuspiele auf Englands Teamkapitän.

Der FCA hatte so wenig Mühe, den Favoriten in Schach zu halten. Immer wieder waren die Gäste sogar bemüht, schnell umzuschalten - wie bei der Großchance von Ermedin Demirovic, der freistehend verzog (27.). Im Gegenzug wurde Augsburgs Keeper Finn Dahmen bei einem Schuss von Leon Goretzka erstmals geprüft.

Kane verwandelt Elfmeter eiskalt

Ein Billard-Eigentor durch Augsburgs Felix Uduokhai brachte die Bayern in der 32. Minute dann in Führung. Leroy Sané, der in Bremen zum Bundesliga-Auftakt einen Doppelpack erzielte, hatte maßgeblichen Anteil daran - auch wenn er mit Ende der ersten Hälfte mit zwei Schubsern gegen Mads Pedersen für Wirbel sorgte.

Wie gegen Bremen lag es dann erneut an Kane, mit dem 2:0 für Sicherheit zu sorgen. Der 100-Millionen-Euro-Transfer verwandelte in der 40. Minute den Strafstoß gegen den FC Augsburg eiskalt und humorlos in die Mitte.

Zunächst war gar nicht auf Elfmeter entschieden worden. Niklas Dorsch hatte den Ball nach einem Distanzschuss von Joshua Kimmich an die Hand bekommen - dieser begann sofort zu protestieren. Schiedsrichter Daniel Siebert, bekam ein Signal vom VAR und entschied nach einem kurzen Blick auf den Monitor auf Elfmeter.

Es war Kanes erster Treffer in der Allianz Arena! 75.000 Fans feierten Kane euphorisch. Bereits vergangene Woche, beim 4:0 (1:0) Auswärtserfolg gegen den SV Werder Bremen, hatte Kane getroffen und mit einer starken Leistung überzeugt.

Bayern verpasst Tabellenspitze knapp

Doch der Bayern-Stürmer war noch nicht fertig. In der zweiten Hälfte nutze er einen perfekt getimten Pass von Alphonso Davies zum zweiten Treffer. Gegen den herauseilenden Augsburg-Keeper Finn Dahmen schoss Kane den Ball überlegt in die rechte Ecke.

Für Kane könnte es derzeit kaum besser laufen, auch abseits des Platzes, seine Frau brachte letzte Woche den gemeinsamen Sohn zur Welt.

Augsburgs Dion Beljo traf kurz vor Schluss zum 1:3, was den Bayern die Tabellenführung nach dem 2. Spieltag kostete.

