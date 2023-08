Ungewöhnlicher Plan des FC Bayern enthüllt: Testspiel einen Tag nach Supercup?

Testspiel, Pflichtspiel, Testspiel: So sieht offenbar das Programm des FC Bayern aus. Der deutsche Rekordmeister will einem Bericht zufolge nach dem Saisonauftakt im Supercup gegen RB Leipzig am 12. August eine weitere Vorbereitungspartie absolvieren.

Demnach will man sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein weiteres Mal in München messen. Zum Einsatz sollen dann alle Profis kommen, die tags zuvor beim Kampf um die erste Trophäe der Saison in der Allianz Arena nicht zum Einsatz gekommen sind. Gespielt wird das Rematch demnach am Bayern-Campus.