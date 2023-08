Bayern-Star Kanes spricht schon von Liebe - und sendet Twitter-Botschaft an Fans

Kane begeistert auch die Kollegen

Der 100-Millionen-Einkauf hatte gegen den FCA in der 40. Minute einen Handelfmeter nach VAR-Entscheidung eiskalt verwandelt. In der 69. Minute gelang dem 30-Jährigen im zweiten Ligaspiel bereits der dritte Treffer. 75.000 Fans in der Allianz Arena feierten Kane euphorisch. In einer Twitter-Botschaft an die Fans bedankte er sich für die lautstarke Unterstützung.