Was steckt hinter diesem Eintracht-Umdenken?

Dina Ebimbe im Zentrum? Umdenken bei Frankfurt

Vor vier Wochen, als die Hessen ihre Zelte im Trainingslager in Windischgarsten aufgeschlagen hatten, stellte Sportvorstand Markus Krösche noch klar, dass Dina Ebimbe sein volles Potenzial im Zentrum auf der Achterposition ausschöpfen müsse. Krösche hob dessen Spielverständnis und Ideenreichtum hervor. Als der Anpfiff zur neuen Bundesliga-Saison ertönte, folgte das Umdenken bei Trainer Dino Toppmöller.

Der Coach begründete auf SPORT1 -Nachfrage nach dem 1:0-Erfolg gegen die Lilien: „Dina Ebimbe hat es auf dieser Position gut gemacht. Er hat ein gutes Gespür für Läufe hinter die Kette. Das wollten wir mit ihm ausnutzen.“ Mario Götze und Rode, „den wir im Derby unbedingt auf dem Platz haben wollten“, sollten in dieser Begegnung, gegen die massiv verteidigenden Darmstädter, mit auf die Flügel abkippen.

„System wegen eines Wechsels nicht zweimal ändern“

Die Entscheidung, nach dem Rode-Aus auf Kristijan Jakic als Ersatz-Achter zurückgreifen, hatte etwas mit der „Körperlichkeit“ des Aufsteigers zu tun: „Wir haben Spieler gebraucht, die physisch dagegenhalten. Da ist Jakic die bessere Alternative. Daher haben wir so entschieden.“

Auch Krösche wollte die Personalentscheidung mit Dina Ebimbe nicht zu hoch hängen und zeigte Verständnis für seinen Trainer: „Du kannst das System wegen eines Wechsels nicht zweimal ändern. Deshalb waren die Entscheidungen sinnvoll.“ Dennoch war die Wahl von Toppmöller bemerkenswert. Was steckt dahinter?

Dina Ebimbe kam im neuen Jahr noch nicht an die Form im Herbst 2022 heran. Damals war er der Dampfmacher auf der rechten Schiene, mit ihm kamen Tempo, Wucht und gewisse Robustheit ins Spiel. In der Mitte wusste der 22-Jährige in seiner Frankfurter Zeit noch nicht konstant zu überzeugen, agierte bei seinen Einsätzen bisher zu fehlerhaft und phasenweise vogelwild.