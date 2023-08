Wie aus der Bundesliga ein Hochglanz-Produkt wurde

Am Anfang gab es gar nichts. In den ersten beiden Spielzeiten der Fußball-Bundesliga mussten die Schatzmeister der Klubs bei ihrer Bilanz noch eine Null im Feld „TV-Erlöse“ eintragen. Erst ab der Saison 1965/66 überwiesen die öffentlich-rechtlichen Sender Geld als Gegenleistung für die Rechte an den bewegten Bildern in schwarz-weiß - stolze 647.000 Mark waren es beim ersten Mal.