Auf den Spuren von Ex-Eintracht-Profi Hinteregger - ist er der Frankfurt-Kapitän der Zukunft?

Als Eintracht-Macher Markus Krösche die Kaderplanungen für den Sommer intensivierte, war ihm bewusst, was die Frankfurter brauchen.

Neben talentierten Spielern, die sich entwickeln und in einigen Jahren teuer verkauft werden sollen, benötigten die Hessen auch Soforthilfen mit Mentalität und einer gewissen Erfahrung. Nur mit jungen Akteuren, die Leistungsschwankungen unterliegen und in Teilen der Saison auf der Suche nach Konstanz sind, ist der Tanz auf drei Hochzeiten kaum erfolgreich zu bewältigen.

Koch ging von Tag eins voran – auch verbal

Spätestens am zweiten Spieltag wussten die Eintracht-Fans, was er meint. Der FSV Mainz 05 drohte die Hessen nach dem Führungstreffer zu überrollen, die Frankfurter hatten keinen Zugriff. Koch wurde es nach 32 Minuten zu bunt, er grätschte an der Seitenlinie seinen Gegenspieler weg und holte sich Gelb ab.