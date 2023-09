Ballon d'Or: Musiala reagiert auf Nominierung - auch Bellingham & Kolo Muani auf Shortlist

In Jude Bellingham (von Borussia Dortmund zu Real Madrid), Josko Gvardiol (von RB Leipzig zu Manchester City) und Randal Kolo Muani (von Eintracht Frankfurt zu Paris St. Germain) sind zudem drei Profis vertreten, die bis vor Kurzem noch in Deutschland ihr Geld verdient haben.

Neben Vorjahressieger Karim Benzema, der mittlerweile in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, zählen etwa auch der aktuelle Weltfußballer Lionel Messi, Torjäger Erling Haaland von Champions-League-Sieger Manchester City und Weltstar Kylian Mbappe von Paris St. Germain zum erlauchten Kreis.

Ballon d‘Or: Popp und Oberdorf nominiert

Ein prominenter Name fehlt auf der Liste der besten Fußballer: Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo hat es nach seinem Wechsel zum saudischen Klub Al-Nassr nicht in die Auswahl geschafft. Für ihn reißt eine Serie, die zuvor 19 Jahre anhielt. Nach Angaben der Zeitung L‘Équipe ist der 38-Jährige erstmals seit 2004 nicht unter den Nominierten. Ronaldo hat die Auszeichnung in seiner Karriere fünfmal gewonnen.