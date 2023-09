Bayern-Boss bekommt mehr Macht!

Jan-Christian Dreesen rückt in das neue Exekutivkomitee der European Club Association auf. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern ist damit einer von fünf Stellvertretern von ECA-Chef und PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi.

Diese Entscheidung teilte die einflussreiche Klubvereinigung ECA nach einem Treffen in Warschau bekannt. Insgesamt umfasst das Komitee zwölf Mitglieder, es soll einen schnelleren Entscheidungsprozess innerhalb der Organisation ermöglichen.

Zuletzt war Dreesen bereits in den doppelt so großen Vorstand gewählt worden , ebenso wie Oliver Mintzlaff von RB Leipzig. Auch Fernando Carro (Bayer Leverkusen) gehört zum Vorstand.

Auch Rummenigge spielt eine Rolle

Die Berufung von Eintracht Frankfurts Vorstandschef Axel Hellmann auf einen Beobachterposten im Führungsgremium wurde in Polen offiziell bestätigt. Gewährleistet ist der deutsche Einfluss auch durch den Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge, der als ECA-Vertreter auch im UEFA-Exko sitzt.

Die ECA hat seit ihrer Gründung 2008 ihre Macht stetig ausgebaut. Die Verteilung der Startplätze in der Champions League, der Europa League und der Conference League bedarf genauso ihrer Zustimmung wie Änderungen am Modus und vor allem an der Verteilung der Einnahmen.