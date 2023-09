Bayern: Nach Frust-Abgang - Tuchel wird bei Kimmich deutlich

Nachdem das Verhältnis zwischen Thomas Tuchel und Joshua Kimmich schon in der Vergangenheit häufiger Thema war, sorgte Kimmich zuletzt für noch mehr Gesprächsstoff, als er bei seiner frühzeitigen Auswechslung gegen Leverkusen sichtlich angefressen reagierte.

Weiter wies Tuchel darauf hin, dass Kimmich im weiteren Verlauf sogar körperliche Probleme hatte, die durch einen längeren Einsatz sogar noch schlimmer hätten werden können. „Jo (Kimmich) hatte auch eine Reaktion nach dem Spiel, ein bisschen Schmerzen im Training“, so Tuchel, der sich dadurch auch nochmal bezüglich der Auswechslung bestätigt fühlte. „Daher glaube ich, dass wir das richtig gemacht haben.“

Kimmich gegen United wieder vollständig fit

Trotzdem gab Tuchel an, den ehrgeizigen Kimmich verstehen zu können. „Dass er immer spielen will und darüber eventuell auch mal Abmachungen vergisst oder durch den Schmerz durchspielen will, ist allerdings verständlich, komplett nachzuvollziehen und auch überhaupt kein Problem“, stellte Tuchel klar, der deswegen kein Konfliktpotenzial sah.