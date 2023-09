FC Bayern PK: Kane & Tuchel vor Champions-League-Kracher gegen ManUnited im Ticker zum Nachlesen

+++ Tel ist auf einem guten Weg und soll auch mal beginnen dürfen +++

Ich bin sehr glücklich, dass er hier ist. Er ist sehr glücklich, dass er hier ist. Er hat einen hohen Einfluss von der Bank - das ist aktuell echt eine Waffe. Wir wissen, dass wir mit ihm Spiele drehen können. Wir wissen, was er uns von der Bank geben kann. Er wird in dieser Saison auch Spiele von Beginn an für uns machen. Ich finde es beeindruckend, wie er die vergebenen Torchancen gegen Leipzig weggesteckt hat. Jetzt zeigt er, dass er Tore machen und vorbereiten kann für uns. Er ist auf einem guten Weg.

+++ Gab es ein klärendes Gespräch mit Kimmich? +++

Nein, es gab kein Gespräch mehr danach . Es waren 60 Minuten abgemacht. Wenn wir etwas vereinbaren, halten wir uns daran - sonst würde man es ja nicht vereinbaren. Jo hatte auch eine Reaktion nach dem Spiel, ein bisschen Schmerzen im Training. Daher glaube ich, dass wir das richtig gemacht haben. Dass er immer spielen will und darüber eventuell auch mal Abmachungen vergisst oder durch den Schmerz durchspielen will, ist allerdings verständlich, komplett nachzuvollziehen und auch überhaupt kein Problem.

+++ Tuchel über Größe des Kane-Transfers +++

Das war eine große Sache. Wir haben Englands Kapitän aus der Premier League weggeholt. Ich weiß nicht, was bei anderen Vereinen passiert ist, aber wir sind mehr als glücklich, dass er sich entschieden hat, zu uns zu kommen. Er kann in jedem Spiel den Unterschied machen. Nicht nur mit Toren. Und nicht nur auf dem Platz. Er wird auch seine Mitspieler besser machen. Er ist schon jetzt ein Unterschied.

Es gibt schon einen Grund, warum mich Bayern geholt hat. Sie wollen die Champions League wieder gewinnen. Ob das gelingt, wird die Zeit zeigen. Wir sind aber noch am Anfang und müssen uns zunächst auf die Gruppenphase konzentrieren - und da ist das morgige Spiel sehr wichtig. (....) Es ist ein großes Ziel, aber ich konzentriere mich nicht nur darauf. Aber es ist der größte Wettbewerb in Europa und es würden Träume wahr werden. Mit dem Finale in Wembley beschäftige ich mich noch nicht, auch wenn es hoffentlich in Richtung Finale geht.