Bayern-Neuzugang Min-jae Kim hadert mit seinen Tattoos - und schwärmt von de Ligt

Min-jae Kim ist im Sommer für rund 50 Millionen Euro vom SSC Neapel zum FC Bayern München gewechselt. In den bisherigen Bundesliga -Partien stand der Südkoreaner stets in der Startelf und erhielt somit den Vorzug vor Mathijs de Ligt .

„Das erste Mal vom FC Bayern gehört hatte der Rechtsfuß ebenfalls in der Kindheit: „Wir haben Fußballspiele aus der ganzen Welt im Fernsehen verfolgt, schon als ich ein kleines Kind gewesen bin - und da waren auch immer Spiele des FC Bayern dabei. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt und in Südkorea sehr populär.“

Lúcio und Beckenbauer als Vorbilder für Min-Jae Kim

Als Begründung fügte er an: „Beide waren außergewöhnlich starke Verteidiger und hatten gleichzeitig auch große Qualitäten im Spielaufbau nach vorne. Ich versuche, diese Attribute auch in mein Spiel zu integrieren. Am meisten imponiert mir an den beiden, dass sie sehr lange auf allerhöchstem Niveau gespielt haben und beim FC Bayern sehr lange zentrale Figuren gewesen sind.“