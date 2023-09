Bayern-Star Kane ganz ehrlich: Das hat wehgetan

Harry Kane ist ein Weltklasse-Spieler , der seine Qualitäten in der Premier League über Jahre hinweg unter Beweis gestellt hat. Der Schritt zum FC Bayern war aber auch für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft ein großer.

„Es ist definitiv ein anderer Druck als der, den ich bei den Spurs gespürt habe“, sagte Kane bei einer Pressekonferenz der Three Lions am Samstag: „Natürlich wollten wir bei den Spurs alles gewinnen, aber wenn man ein paar Spiele nicht gewonnen hat, war das keine Katastrophe. Bei den Bayern hat man das Gefühl, dass man jedes Spiel gewinnen muss.“

Kane: Darum will ich mich diesen Situationen aussetzen

Kane hat sich ganz bewusst für den Schritt aus der Komfortzone entschieden. „Die Erfahrungen aus Titelkämpfen, Pokalwettbewerben und hoffentlich auch aus der Champions League tragen hoffentlich dazu bei, mit dem Druck in bestimmten Situationen in England umzugehen.“

Die Erfahrungen, die Kane bei Bayern machen will, sollen ihm auch beim Nationalteam helfen: „Wenn wir mit England etwas gewinnen wollen, müssen wir damit umgehen können.“ Den Drucksituationen in entscheidenden Spielen wolle er sich so häufig wie möglich aussetzen.