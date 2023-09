Inspiriert von Michael Jordan: Neue Details zu Kanes Mega-Deal

Mit seinem Vertrag beim FC Bayern hat Harry Kane in diesem Sommer einen von zwei Mega-Deals unterschrieben. Den anderen unterzeichnete er, als er sich einen neuen Schuh-Ausrüster entschied.

Kane ging eine Partnerschaft mit Skechers ein - er ist das Aushängeschild des US-Unternehmens, das zuvor noch nie einen Fußballschuh auf den Markt gebracht hatte. Ein viel beachteter, als „bahnbrechend“ bezeichneter Schritt, zu dem nun neue Details bekannt wurden.

18 Monate lang wurde an der Entwicklung des neuen Treters gearbeitet, verriet Skechers bei The Athletic.

Kane-Deal inspiriert von Michael Jordan

Dass Kane zum Gesicht der Partnerschaft wurde, hat dabei auch mit Michael Jordan zu tun, heißt es in dem ausführlichen Bericht weiter. Dessen Deal mit Nike in den 80er-Jahren war jüngst verfilmt worden. Sowohl Skechers als auch Kane und seine Vertreter fühlten sich inspiriert. Man wollte die Erfolgsgeschichte wiederholen, diesmal nur in einem anderen Markt.

Dazu kommt, dass Kane ein großer Fan des US-Sports und dem amerikanischen Publikum zudem wegen Auftritten in US-Talkshows ein Begriff sei. Im April kamen sich Kane, der bis 2022 bei Nike unter Vertrag gestanden hatte, und das milliardenschwere Unternehmen dann entscheidend näher.

„Sie haben uns gezeigt, was sie tun wollen und wie sie in den Fußball und den Fußballschuhbereich einsteigen wollen. Ich war überwältigt von ihnen und von dem, was sie für die Zukunft geplant haben“, sagte Kane. Vier seiner letzten sechs großen Werbedeals sei Kane mit US-Firmen eingegangen, schreibt The Athletic.

Grund: Kane soll bereits die WM 2026, die in den Staaten und Mexiko ausgetragen werden, im Auge haben. Ebenso wie die Karriere nach der Karriere.

Kane: Kann noch sieben, acht, neun Jahre spielen

Wobei ein baldiges Ende seiner Laufbahn nicht zu erwarten sei. „Ich habe das Gefühl, dass ich noch sieben, acht oder neun Jahre meiner Karriere vor mir habe“, sagte der 30 Jahre alte Superstar, der bei den Bayern bis 2027 unter Vertrag steht.

Für die Skechers entschied sich Kane auch, weil das US-Unternehmen Tragekomfort schon immer als großes Plus seines Schuhwerks ausgegeben hat.

„Ich arbeite eng mit den Jungs von Skechers zusammen, um den Schuh so perfekt wie möglich zu machen, was den Komfort angeht“, meinte Kane: „Meine Füße werden jeden Tag abgenutzt, also ist das Ziel, die kleinen Details und Aspekte des Schuhs so zu gestalten, dass ich jeden Tag Leistung bringen kann.“