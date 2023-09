Bundesliga: 1. FC Köln – TSG 1899 Hoffenheim, 1:3 (0:2)

Der 1. FC Köln hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten vier Spielen ging der Gastgeber kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:3 gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Andrej Kramarić brachte den FC in der ersten Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Florian Grillitsch versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für die TSG (28.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Mit dem rechten Fuß baute Beier den Vorsprung von Hoffenheim in der 52. Minute aus. In der 58. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Anton Stach und Stach auf den Platz und ersetzten Grischa Prömel und Wout Weghorst. Für das 1:3 von Köln zeichnete Davie Selke verantwortlich (61.). Gleich drei Wechsel nahm der 1. FC Köln in der 76. Minute vor. Florian Kainz, Leart Paqarada und Linton Maina verließen das Feld für Sargis Adamyan, Dominique Heintz und Steffen Tigges. Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Rasmus Carstensen vom FC noch eine Gelb-Rote Karte abholte (91.). Am Schluss schlug die TSG 1899 Hoffenheim Köln mit 3:1.