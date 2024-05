Bayern-Absage wegen Hoeneß? Jetzt meldet sich Rangnick zu Wort!

Tuchel reagierte verärgert und sagte, er fühle sich in seiner Trainerehre verletzt . Zudem seien die Aussagen von Hoeneß „meilenweit an der Realität vorbei“.

Rangnick spricht über Verhältnis zu Hoeneß

Absage an Bayern nach Real-Spiel

Obwohl nach SPORT1 -Informationen noch am Montag eine Einigung kurz bevorstand und nur noch letzte Details zu klären waren, sagte der 65-Jährige am Mittwoch dann doch ab - für die Bayern völlig überraschend.

Bei Rangnick herrschte Skepsis, was die Außendarstellung des FC Bayern in den vergangenen Wochen angeht. Zudem hatte der 65-Jährige große personelle Wünsche, was das Trainerteam betrifft und wollte nicht während der EM einen Umbruch beim FC Bayern moderieren. Auch deshalb waren die ÖFB-Verantwortlichen so gelassen in ihren Aussagen bezüglich der Trainerfrage.