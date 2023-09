Bundesliga: Der Zeitpunkt ist ein Statement! - Kommentar zur Entlassung von Max Eberl bei RB Leipzig

Verhältnis zwischen Mintzlaff und Eberl immer unterkühlter

Leipzig nimmt Unruhe bewusst in Kauf

Am Ende wurde es RB Leipzig zu viel. Die Entscheidung, Eberl freizustellen, wurde erst im Laufe des Freitags gefällt. „Das fehlende Commitment zum Klub“, wie es RBL selbst in der Pressemitteilung verkündet, lässt keine Doppeldeutigkeit zu.

So kurz vor dem Topspiel gegen eben jenen FC Bayern ist der Rauswurf als Statement zu verstehen. Leipzig hätte die Freistellung auch nach dem Spiel oder erst am Sonntag kommunizieren können. Sie entschieden sich bewusst dagegen, nehmen die Unruhe in Kauf. Ganz nach dem Motto: Nehmt ihn ruhig, den Max, in dieser festgefahrenen Situation klappt es mit ihm bei uns sowieso nicht.