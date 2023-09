Paukenschlag! RB Leipzig wirft Max Eberl raus!

RB Leipzig trennt sich völlig überraschend von Max Eberl! Der Bundesligist gab die Freistellung des Geschäftsführers am Freitag bekannt - Sportdirektor Rouven Schröder übernimmt die sportliche Leitung.

„Das fehlende Commitment zum Klub veranlasst uns zu dieser Entscheidung“, teilte der Klub in einer Stellungnahme mit: „Dies geschieht völlig unabhängig vom Kaderumbruch und den sportlichen Ergebnissen.“

In dem kurzen Statement hieß es zu Eberl außerdem noch: „Wir danken Max für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ Die Entscheidung kommt praktisch aus dem Nichts, rund 25 Stunden vor dem Topspiel der Leipziger gegen den FC Bayern.

Eberl zum FC Bayern? Das Thema schwelt schon länger

Die Bild -Zeitung schreibt, dass Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ein klares Dementi von Eberl zu den anhaltenden Gerüchten um einen möglichen Wechsel zum FC Bayern vermisst hat. Eberl war in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem vakanten Sportvorstand-Posten der Münchner in Verbindung gebracht worden.

Am Mittwoch hatte Eberl noch der SportBild gesagt: „Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag. Es geht aber nicht um mich, sondern um das Topspiel der Bundesliga.“ Deutlicher als mit einem Verweis auf seinen Vertrag hatte sich Eberl auch dafür nie geäußert. Eberl pflegt zudem ein exzellentes Verhältnis zu Bayern-Macher Uli Hoeneß, seine aktive Karriere hatte er in München begonnen. Zudem wohnt seine Lebensgefährtin in der bayrischen Landeshauptstadt.