Bundesliga: „Die Bayern hatten Schiss vor uns“

Nachdem Kane in der 7. Minute Bayerns Führung erzielt hatte, glich Leverkusen in Person Alejandro Grimaldo per direktem Freistoßtor aus (24.). Im Anschluss hatten beide Teams gute Chancen, doch erneut ging München durch Leon Goretzka in Front. Doch seinen Treffer in der 85. Minute konterte das Alonso-Team in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt. Exequiel Palacios erzielte in der Folge den 2:2-Endstand.