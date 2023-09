Bundesliga: Hat der FC Bayern ein Elfmeter-Problem?

Es ist ein Bild, das sich auffällig durch die bisherige Amtszeit von Trainer Thomas Tuchel zieht: In seinem 17. Spiel als Trainer des Rekordmeisters musste der nun schon zum siebten mal einen Strafstoß hinnehmen.

Keiner kassiert mehr Elfer-Tore als Bayern

In der vergangenen Saison kassierte kein Klub aus der Bundesliga mehr Elfmeter-Gegentore als der FC Bayern (9 bei 10 Elfmetern).

Einzig die um den Klassenerhalt kämpfenden Bochumer verursachten in der abgelaufenen Saison mehr Strafstöße (14, daraus 8 Gegentore).

Entsprechend frustriert war Tuchel, nachdem erneut ein Strafstoß sein Team Punkte gekostet hatte. „Schlager (Schiedsrichter Daniel Schlager, Anm. d. Red .) hat ihn nicht gepfiffen, das wollen wir hier nicht vergessen. Das war keine glasklare Fehlentscheidung“, schimpfte er bei DAZN über das Eingreifen des VAR: „Für mich ist es in einem Spiel in der 94. Minute bei einem Spieler, der aus dem Sechzehner rausgeht, viel zu wenig.“

Nach VAR-Einführung explodieren Elfer-Zahlen

Mit 29 verursachten Strafstößen hebt sich der FC Bayern jedoch nicht immens von anderen Spitzenmannschaften ab. Trotz nur einem verschuldeten Elfmeter in der Vorsaison kommt Borussia Dortmund in sechs Jahren VAR auf 24 verursachte Strafstöße, Leipzig sogar auf 27.

Eine strukturelle Benachteiligung der Münchner ist also durch die gewählten Werte nicht zu erkennen. Wie auch bei den Bayern stieg auch beim BVB die Anzahl der verursachten Elfmeter seit der Einführung des VAR.

So verursachte Dortmund in den sechs Saisons vor dem VAR mit 16 Elfmetern ebenfalls deutlich weniger Strafstöße als danach (24) - was den Bayern aber natürlich nur ein schwacher Trost sein wird.