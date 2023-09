Bundesliga heute: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Union Berlin LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 15:30 Uhr trifft der 1. FC Heidenheim auf den 1. FC Union Berlin. Die Heidenheimer haben in den letzten vier Spielen immer mindestens drei Tore erzielt und sind somit in Top-Form. Zudem haben sie in der Vergangenheit nur selten gegen Union verloren und konnten zu Hause fünf der sechs Pflichtspiel-Duelle für sich entscheiden. Jan-Niklas Beste ist mit fünf Torbeteiligungen der Topscorer der Heidenheimer. In den letzten sechs Spielen der Heidenheimer ist immer mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen.

Der 1. FC Union Berlin trifft erstmals auf einen Bundesliga-Debütanten und möchte nach drei Niederlagen in Folge endlich wieder punkten. Gegen (Mit-)Aufsteiger haben die Berliner in der Vergangenheit nur selten verloren und möchten diese Serie fortsetzen. Allerdings haben sie in den letzten vier Spielen immer das erste Tor im Spiel erhalten und müssen somit von Anfang an wachsam sein. Zudem haben sie in den letzten drei Spielen nur eine Chancenverwertung von 3% erreicht, was Ligatiefstwert ist.

Eren Dinkci ist der Mann der Stunde bei den Heidenheimern und hat in den letzten drei Spielen vier Tore erzielt. Wenn er trifft, haben die Heidenheimer zuletzt immer gewonnen. Allerdings haben sie in dieser Saison bereits die meisten Elfmeter aller Teams verursacht, während Union Berlin die zweitmeisten aufweist. Es bleibt abzuwarten, ob es in diesem Spiel zu einem Elfmeter kommen wird. Robin Gosens von Union Berlin hat in dieser Saison bereits drei Tore erzielt, obwohl sein Expected-Goals-Wert nur bei 0.4 liegt. Eren Dinkci hingegen hat bereits vier Tore erzielt, obwohl sein Expected-Goals-Wert nur bei 0.6 liegt. Es wird spannend zu sehen sein, wer in diesem Spiel seine Leistung bestätigen kann.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCH gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----